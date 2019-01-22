Лидер правящей партии Индии: мусульманам следует ограничиться двумя детьми

Нью-Дели, , 14:22 — REGNUM Лидер фракции правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти», или БДП) в законодательном собрании штата Раджастхан Гулабчанд Катариа заявил, что мусульманским семьям следует ограничиться двумя детьми. Об этом сообщило индийское новостное издание «Бхаскар».

Гулабчанд Катариа отметил, что в Индии сложилась «неблагоприятная демографическая ситуация». Лидер раджастханского отделения БДП подчеркнул, что причиной неудач различных реформ в штате и в стране в целом являются непропорционально высокие темпы прироста мусульманского населения. Он заявил, что так как в семьях индусов, составляющих большинство населения Индии, обычно имеется два ребенка, то и мусульмане, относящиеся к группе религиозных меньшинств, должны ограничиться двумя детьми.

Отметим, что до поражения БДП на выборах в заксобрание Раджастхана в декабре 2018 года Гулабчанд Катариа занимал пост министра внутренних дел данного штата. В настоящее время он является лидером оппозиции в местном законодательном органе. Деятель «Индийской народной партии» также известен своими призывами исключить мусульман из группы религиозных меньшинств.