В Казахстане выбрали символ года молодежи

Астана, , 13:43 — REGNUM Логотипом года молодежи в Казахстане стал символ полета стаи журавлей в строе клина, сообщили 22 января в пресс-службе министерства общественного развития республики.

В ведомстве отметили, что такой принцип перелета позволяет птицам преодолевать энергозатратные длительные расстояния.

Данный принцип, считают в министерстве, должен распространяться на отношения среди молодежи, так как успешный полет зависит от добрососедских отношений, которые обеспечивает эффективность группы.

Напомним, 23 января в Астане состоится торжественная церемония открытия года молодежи в Казахстане, на которой будет дан старт реализации масштабного плана мероприятий.

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