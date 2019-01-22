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В Казахстане выбрали символ года молодежи

Общество

23 января в Астане состоится торжественная церемония открытия года молодежи в Казахстане

Астана, 22 января 2019, 13:43 — REGNUM  Логотипом года молодежи в Казахстане стал символ полета стаи журавлей в строе клина, сообщили 22 января в пресс-службе министерства общественного развития республики.

В ведомстве отметили, что такой принцип перелета позволяет птицам преодолевать энергозатратные длительные расстояния.

Данный принцип, считают в министерстве, должен распространяться на отношения среди молодежи, так как успешный полет зависит от добрососедских отношений, которые обеспечивает эффективность группы.

Напомним, 23 января в Астане состоится торжественная церемония открытия года молодежи в Казахстане, на которой будет дан старт реализации масштабного плана мероприятий.

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Политическая жизнь Казахстана
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