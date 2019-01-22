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В молочной продукции Южной Кореи обнаружили стафилакокк и кишечную палочку

Общество

Уровень бактерий в продукции был выше нормы в 92 раза

Сеул, 22 января 2019, 13:44 — REGNUM  На территории Южной Кореи с каждым годом увеличивается количество небольших животноводческих ферм, однако в продукции некоторых из них были обнаружены бактерии, сообщает YTN.

Агентство по защите прав потребителей Korea Consumer Agency провело проверку 17 животноводческих ферм, на которых производят сыры. В результате проверки, было вявлено, что в продукции двух из 17 ферм были обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк. Уровень данных бактерий превышал показатель нормы в 92 раза.

Этими двумя продуктами стали «Trezza cheese», произведенного на ферме EUNA и «String cheese», произведенного на ферме Чонсоль.

Известно, что компании приостановили производство и продажу этих продуктов.

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