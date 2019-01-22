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Индийские фермеры объединятся с правозащитниками для акций протеста

Общество

Объединение индийских фермеров Раштрия Кисан Махасангх (РКМ) намерено провести общенациональную акцию протеста совместно с правозащитными организациями

Нью-Дели, 22 января 2019, 16:46 — REGNUM  Объединение индийских фермеров Раштрия Кисан Махасангх (РКМ) сообщило о своем намерении провести 30 января 2019 года общенациональную забастовку совместно с правозащитными организациями по борьбе с коррупцией.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», лидер правозащитного движения Анна Хазаре, известный своими антикоррупционными выступлениями в 2011 году, подтвердил данное заявление 21 января 2019 года в Нью-Дели. Он также сообщил о своем намерении в ходе протестной акции добиться принятия закона о «Локаюкте», который должен разрешить создание одноименной политической организации по борьбе с коррупцией.

Официальный представитель РКМ Абхиманью Кохар огласил требования, которые протестанты намерены предъявить правительству Индии. Среди них полное погашение фермерских кредитов, установка низких управляемых цен на овощи, фрукты и молочную продукцию, а также выплата пенсий в объеме 70 долларов США ежемесячно.

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Зарубежная хроника
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