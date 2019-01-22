Индийские фермеры объединятся с правозащитниками для акций протеста

Нью-Дели, , 16:46 — REGNUM Объединение индийских фермеров Раштрия Кисан Махасангх (РКМ) сообщило о своем намерении провести 30 января 2019 года общенациональную забастовку совместно с правозащитными организациями по борьбе с коррупцией.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», лидер правозащитного движения Анна Хазаре, известный своими антикоррупционными выступлениями в 2011 году, подтвердил данное заявление 21 января 2019 года в Нью-Дели. Он также сообщил о своем намерении в ходе протестной акции добиться принятия закона о «Локаюкте», который должен разрешить создание одноименной политической организации по борьбе с коррупцией.

Официальный представитель РКМ Абхиманью Кохар огласил требования, которые протестанты намерены предъявить правительству Индии. Среди них полное погашение фермерских кредитов, установка низких управляемых цен на овощи, фрукты и молочную продукцию, а также выплата пенсий в объеме 70 долларов США ежемесячно.