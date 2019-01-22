Строителей линии экспресса до Борисполя подозревают в краже более $700 тыс

Киев, , 13:42 — REGNUM Сотрудники нацполиции Украины расследуют дело о разворовывании средств при строительстве линии экспресса от Киева до аэропорта «Борисполь», сообщило 22 января издание «Украинская правда» со ссылкой на материалы судебного реестра.

Уголовное дело было заведено 4 декабря 2018 года. В материалах сказано, что должностные лица одного из госпредприятий сфальсифицировали данные в документах о выполненной работе и завладели 20,4 млн гривен или около $731 тыс.

Правоохранители обратились в суд за разрешением, необходимым для отслеживания движения средств на счетах. Таким образом они надеются установить лиц, причастных к разворовыванию средств.

Напомним, 30 ноября 2018 года президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман торжественно открыли новый железнодорожный маршрут, соединивший Киев с аэропортом «Борисполь».

Буквально через день начались непрерывные поломки «нового» транспорта.

Выяснилось, что рельсовые автобусы польской компании «Pesa» уже более десяти лет отработали на железных дорогах Украины без всякого технического обслуживания и планового ремонта.

Читайте также: Экспресс до Борисполя колесил по Украине более 10 лет — расследование

А также: Экспресс Киев — Борисполь снова сломался