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Строителей линии экспресса до Борисполя подозревают в краже более $700 тыс

Общество

Чиновники могли подделать отчётность

Киев, 22 января 2019, 13:42 — REGNUM  Сотрудники нацполиции Украины расследуют дело о разворовывании средств при строительстве линии экспресса от Киева до аэропорта «Борисполь», сообщило 22 января издание «Украинская правда» со ссылкой на материалы судебного реестра.

Уголовное дело было заведено 4 декабря 2018 года. В материалах сказано, что должностные лица одного из госпредприятий сфальсифицировали данные в документах о выполненной работе и завладели 20,4 млн гривен или около $731 тыс.

Правоохранители обратились в суд за разрешением, необходимым для отслеживания движения средств на счетах. Таким образом они надеются установить лиц, причастных к разворовыванию средств.

Напомним, 30 ноября 2018 года президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман торжественно открыли новый железнодорожный маршрут, соединивший Киев с аэропортом «Борисполь».

Буквально через день начались непрерывные поломки «нового» транспорта.

Выяснилось, что рельсовые автобусы польской компании «Pesa» уже более десяти лет отработали на железных дорогах Украины без всякого технического обслуживания и планового ремонта.

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