Superjob убрал графу «образование» из объявлений о вакансиях

Москва, , 13:54 — REGNUM Сервис по поиску работы Superjob убрал графу «образование» из объявлений вакансий. Как пояснили в компании, работодатели сегодня обращают внимание на практические способности и достижения соискателей, сообщает «Российская газета».

По мнению президента Superjob Алексея Захарова, образование играет важную роль, когда претендент на вакансию только окончил колледж или вуз и, кроме этого, «ему еще нечем похвастаться». Если же соискателю 25 и больше лет, он, по мнению работодателей, уже должен иметь определенные достижения.

В Superjob признали, что высшее образование необходимо для некоторых вакансий — например, для врачей и инженеров. Однако для большого количества профессий существуют альтернативные способы обучения, позволяющие быстро начать карьеру. Тем не менее при составлении резюме графа об образовании осталась доступной.

Как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, происходящая настройка российского рынка труда соответствует международным тенденциям, которые сформировались в экономически развитых странах достаточно давно.

Ранее Министерство труда и социальной защиты назвало самые востребованные профессии 2018 года. Ими оказались бухгалтер, педагог профессионального обучения, профобразования и дополнительного профобразования, а также педагог дошкольного образования.

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