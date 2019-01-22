Глухой мальчик в Сирии благодаря импланту услышал голоса родных

Дамаск, , 13:13 — REGNUM Глухой мальчик в Сирии, которому прикрепили к голове внешнюю часть кохлеарного импланта, впервые услышал звуки окружающего мира. Соответствующее видео опубликовано на телеканале RT.

На кадрах видно, что супруга сирийского президента Башара Асада Асма, занимающаяся благотворительностью, навестила глухого ребенка в одной из больниц Дамаска.

Первая леди страны передала маленькому пациенту специальный аппарат, с помощью которого он впервые услышал голоса родных и близких.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 г. супруга президента Сирии Асма Асад была госпитализирована в Дамаске после того, как врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание.

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