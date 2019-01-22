Работникам психбольниц Чечни повысят зарплату по приказу Кадырова

Грозный, , 13:10 — REGNUM В Чечне будет повышена заработная плата сотрудникам психиатрической службы. Сумма повышения должна составить не менее 10 тыс. рублей каждому работнику. Денежные средства для этого будут изысканы «за счёт снижения заплаты должностным лицам республики». Об этом 21 января заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Поручение об изыскании такой суммы он отдал председателю правительства ЧР Муслиму Хучиеву во время посещения республиканской психиатрической больницы «Самашки» в селе Закан-Юрт. По предложению Кадырова, повышение зарплаты будет произведено для сотрудников психиатрических больниц в Закан-Юрте и Дарбанхи.

«Мы должны сделать работу психиатрической службы в Чеченской Республике самой эффективной и результативной», — приводит слова чеченского лидера его пресс-служба.

Кадыров проверил, как обстоят дела со строительством нового корпуса психбольницы в селе Закан-Юрт. Медицинское учреждение было открыто еще в 1968 году. В настоящее время ведется строительство нового корпуса больницы. На месте старых построек, которые снесут, возведут лабораторию, прачечную, складские помещения, пищеблок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чечне открылась «Клиника пограничных состояний профессора И. В. Боева». В ней оказывают помощь людям, страдающим пограничными психическими расстройствами: стрессом, неврозами, расстройствами адаптации, депрессиями, психосоматическими расстройствами, синдромом хронической усталости, расстройствами сна.

В 2018 году Чечня была признана лидером среди субъектов РФ, жители которого наименее подвержены психическим заболеваниям. Согласно исследованиям Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева, на 100 тыс. населения республики лишь 955 человек страдают психическими расстройствами. В то время как в Алтайском крае — антилидере рейтинга — на 100 тыс. человек приходится 6271,2 заболевших.

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