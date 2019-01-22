Гордума Перми вынуждена переехать в зал библиотеки

Пермь, , 13:05 — REGNUM В Перми в январе начнутся ремонтные работы в актовом зале горадминистрации. В связи с ремонтом заседания гордумы на два месяца переносятся в зал библиотеки им. А.С.Пушкина. Об этом сообщил сегодня, 22 января, на заседании гордумы спикер Юрий Уткин, информируют СМИ.

По словам председателя гордумы, актовый зал мэрии не подвергался ремонту 16 лет. Стоит отметить, что мэрия и гордума располагаются в здании, котрое явлется объектом культурного наследия.

Аукцион на выполнение работ по ремонту на объекте культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников» с заменой аппаратно-программного комплекса (АПК) был объявлен ещё в апреле 2018 года. Однако конкурс был признан несостоявшимся и объявлен вновь. Цена лота составила 74 656 400 рублей.

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупки, сделают текущий ремонт и обновят программную систему в актовом зале на втором этаже. Новый АПК необходим для расширения функциональных возможностей актового зала. Во время заседаний в модернизированном зале откажутся от бумажного документооборота.

Добавим, здание, где в губернской Казенной палате работал Ф.М. Решетников (1861−1863 гг.) расположено в центральном Ленинском районе города Перми, в 72 квартале на углу улиц Ленина и Сибирской. Здание является значимым памятником истории Перми: в 1824 году в здании останавливался во время посещения Пермской губернии император Александр I; в 1861—1863 годах в губернской Казенной палате служил писатель-демократ, автор повести «Подлиповцы» Ф.М. Решетников; в советское время в здании располагались органы государственного управления губернского, окружного, городского и областного значения: Пермский Губисполком и Пермский Губком РКП (б) (1918−1923 годы), Пермский окрисполком и горисполком (1924−1930 годы), Пермский горисполком (1930−1938 годы) и Пермский облисполком и Пермский обком ВКП /б/-КПСС (1938−1975 годы). Начиная с 1975 года, в здании находились горсовет и горисполком (администрация Перми).