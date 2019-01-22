Владимирские чиновники проверят битумный завод

Владимир, , 13:02 — REGNUM Администрация Владимирской области проведет экспертизу выбросов с химического завода, который построен компанией «НПП БИОТУМ» в микрорайоне Юрьевец областного центра. Об этом на встрече с представителями инициативной группы 22 января заявил замгубернатора Максим Брусенцов.

Региональные власти также планируют проверить технологическое состояние конструкций фундамента под резервуары, а также сверить проектно-сметную документацию и строительство.

«После полной оценки технологической работы предприятия можно будет сделать выводы о соблюдении им существующего экологического законодательства РФ», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что битумный завод в микрорайоне Юрьевец был введен в эксплуатацию в мае 2018 года. До этого местные жители активно протестовали против строительства. По данным городской администрации, компания пошла навстречу жителям, доработав проектную документацию с учетом мнения экспертов и жителей. Так, вместо угольной системы очистки вредных выбросов сделали газоочистительную установку «мокрого типа», также компания решили не строить цех по покраске тары.

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