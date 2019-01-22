Большинство жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома не хотят переезжать

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:58 — REGNUM В Магнитогорске больше половины опрошенных инициативной группой жителей пострадавшей от взрыва и частичного обрушения многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164 не хотят переезжать. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

На личном приёме, который провёл мэр Сергей Бердников, побывали двое активистов из числа жителей дома. Они представили главе Магнитогорска данные о том, как граждане относятся к перспективе расселения всего дома. Найти удалось не всех, но из тех, кого опросили, за переезд высказались 166 граждан. Против же — 195.

Общественников волновал вопрос, будет ли мэрия проводить свой мониторинг. На что Сергей Бердников заявил, что выводы делать пока рано. Нужно дождаться окончательной экспертизы о пригодности многоэтажки для дальнейшего проживания. Кроме того, мэр предположил, что мнения граждан могут ещё много раз поменяться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поручение расселить весь дом губернатору Борису Дубровскому дал президент России Владимир Путин. К главе государства с помощью интернет-петиции обратились некоторые жители дома. В поддержку петиции подписались более 200 тысяч человек.

21 января на аппаратном совещании с членами областного правительства Дубровский пообещал, что мнения всех жильцов будут учтены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря рухнул седьмой подъезд 12-подъездного дома. Этому предшествовал взрыв. Погибли 39 человек.