В Ростовскую область придут морозы — до 18 градусов

Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM В Ростовскую область придут морозы. Синоптики уточняют, что на Дону похолодает до — 18 градусов. Как сообщает региональное управление МЧС 22 января, морозы будет сопровождать мокрый снег, на дорогах — гололёд.

Уточняется, что существенное понижение температуры воздуха ощутят жители северных районов — Шолоховского, Верхнедонского, Чертковского, Боковского и Миллеровского. Здесь усилится ветер до 12 метров в секунду.

На юге Ростовской области температура воздуха не опустится ниже отметки в — 6 градусов днём, в ночные часы похолодает до — 10 градусов.