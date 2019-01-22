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В Ростовскую область придут морозы — до 18 градусов

Общество

Спасатели предупреждают о гололёде

Ростов-на-Дону, 22 января 2019, 12:47 — REGNUM  В Ростовскую область придут морозы. Синоптики уточняют, что на Дону похолодает до — 18 градусов. Как сообщает региональное управление МЧС 22 января, морозы будет сопровождать мокрый снег, на дорогах — гололёд.

Уточняется, что существенное понижение температуры воздуха ощутят жители северных районов — Шолоховского, Верхнедонского, Чертковского, Боковского и Миллеровского. Здесь усилится ветер до 12 метров в секунду.

На юге Ростовской области температура воздуха не опустится ниже отметки в — 6 градусов днём, в ночные часы похолодает до — 10 градусов.

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Морозы
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