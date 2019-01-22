В Ярославле чиновники «банят» общественников за посты о коррупции и критику

Ярославль, , 12:47 — REGNUM Чиновники, призванные отвечать за охрану объектов культурного наследия, начали борьбу с представителями общественности в интернете. Так считают сами активные ярославцы, неравнодушные к теме охраны памятников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несколько общественников и журналистов были «забанены» на странице депарамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области в Facebook. Сами они полагают, что это произошло после критики работы чиновников или за перепост сообщения об аресте замдиректора департамента Романа Васильева по подозрению в коррупции.

Департамент и лично директор громко говорят о том, что они открыты и прозрачны для общественности. Одним из первых шагов А. Филяева на новой должности стало создание публичной страницы департамента в Фейсбуке. Лично я, да и многие другие общественники были рады такой инициативе, но постепенно отношение директора с «оттепели» стали сменяться «морозами» и претензиями в адрес тех, кто использовал ресурс данной страницы в качестве оперативного канала связи с властью. Апофеозом стал бан, который я получил после публикации на странице ДО ОКН новости о аресте заместителя директора. Считаю данную практику, со стороны департамента, недопустимой. Мы не в детском саду что бы иметь какие то личные обиды», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член ВООПИиК Семен Травин.

Еще ранее «бану» подверглась известная общественница Елена Богданова. Она поплатилась за сомнение в качестве работы чиновников.

Я выступила с критикой директора департамента. В частности, написала что около усадьбы Огнянова на улице Первомайской появилась пристройка — кафе «Буратино», которое искажает облик памятника. Мне написали, что до директора департамента информация доведена, и он занимается этой проблемой. Я усомнилась в том, что эту проблему господин Филяев решит, за что была забанена. Мое мнение, что отношение к активным общественникам директора департамента оставляет желать лучшего. Он слышит только себя», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Елена Богданова.

Борьба с общественностью и СМИ идет не только в интернете. 21 января директор департамента Александр Филяев закрыл от прессы заседание общественного совета при департаменте. Он заявил, что не будет принимать участие в заседании совета, если на нем будут присутствовать журналисты.

ИА REGNUM готова предоставить департаменту охраны объектов культурного наследия возможность высказать свою позицию по этой проблеме.

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