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Райан Рейнольдс рассказал о работе над «Дэдпулом 3»

Общество

Новая часть супергеройской франшизы будет отличаться от своих предшественников

Райан Рейнольдс рассказал о работе над «Дэдпулом 3»
Дедпул

Пекин, 22 января 2019, 13:13 — REGNUM  Канадский актёр Райан Рейнольдс рассказ о будущем кинофраншизы «Дэдпул». По словам актёра на премьере «Дэдпул 2» в Пекине, работа над триквелом уже активно ведётся, передаёт Variety.

Актёр рассказал о том, что при разработке триквела вся съёмочная команда будет «смотреть в совершенно другом направлении», а значит фанатов ожидает картина, не похожая на предыдущие фильмы Рейнольдса. Однако подробности съёмочного процесса и дата премьеры пока не разглашаются.

Также одним из ближайших фильмов о Дэдпуле должна была стать супергеройская картина «Сила Икс». Но эксперты считают, что съёмки этого проекта могут не состояться из-за слияния компаний Disney и Fox.

Напомним, что ранее издательство «Комильфо» отказалось публиковать один из комиксов о Дэдпуле. Сообщалось, что эксперт Роспотребнадзора нашёл в эпизоде борьбы Дэдпула и персонажа-неонациста Барона Земо «пропаганду нацизма». Однако позднее представители Роспотребнадзора опровергли эту информацию на своём официальном сайте. В заявлении отмечалось, что надзорное ведомство «не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики».

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор опроверг информацию о цензуре комикса про Дэдпула

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Кинокомикс
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