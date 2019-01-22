Под Челябинском «заминировали» жилой дом

Южноуральск, Челябинская область, , 12:31 — REGNUM В городе Южноуральске Челябинской области пришлось срочно эвакуировать жильцов одного из многоквартирных домов. Вечером 21 января в полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Мира, 34 якобы заложено взрывное устройство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Временно были эвакуированы около 100 жильцов. Их разместили в зданиях детской школы искусств и кинотеатра. Тем временем специалисты осмотрели дом и взрывных устройств не нашли.

Лжеминёр был быстро установлен и задержан. Им оказался гражданин, который снимает в этом доме квартиру. Вечером 21 января он злоупотребил спиртным и сообщил в полицию о якобы взрывном устройстве.

Теперь этому гражданину придётся ответить за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Прокурор области Виталий Лопин поручил своим местным подчинённым взять ход расследования на контроль. Также сотрудникам надзорного ведомства предстоит обеспечить предъявление исков к лжеминёру о взыскании морального и материального ущерба.