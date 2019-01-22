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В Южной Корее открыли первый магазин, в котором могут работать инвалиды

Общество

Данный магазин расположен в столице Южной Кореи

Сеул, 22 января 2019, 12:33 — REGNUM  Компания GS Retail открыла первый супермаркет, где могут работать лица с ограниченными возможностями, сообщает Maeil Business News Korea.

21 января компания GS Retail сообщила, что открыла первый магазин «GS25 Neulbom Store» для лиц с ограниченными возможностями. Данный магазин расположен в здании Культурного центра в районе Сечхо, г. Сеул.

Кроме того компания предоставила возможность пройти специальную подготовку (расчет покупателей, сортировка и расстановка товара) перед работой людям с ограниченными возможностями.

В ближайшем будущем компания GS Retail планирует увеличить количество таких магазинов, где люди с ограниченными возможностями могли бы работать.

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