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В Перми снесли более 2 тысяч рекламных конструкций

Общество

От незаконных конструкций избавлялись как в добровольном, так и принудительном порядке. Согласно новой схеме, в городе должно быть 916 рекламных конструкций

Пермь, 22 января 2019, 12:29 — REGNUM  В Перми происходит передел рекламного рынка. Город массово избавляется от незаконных рекламных конструкций. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, за 2018 год ликвидировано 2079 конструкций.

Утверждена новая схема размещения рекламных конструкций. Как утверждают в мэрии, она подготовлена на основании предложений физических и юридических лиц. Согласно новому документу в краевой столице должно быть только 916 рекламных конструкций. Например, в центральном планировочном районе должна остаться только реклама малого и среднего формата.

Объявлены аукционы на право размещения рекламных конструкций. Выставлено 60 лотов. Первые торги состоятся 29 и 31 января. Договор с победителями заключат на восемь лет.

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Городское благоустройство
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