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Спецслужбы проверят незаконную поставку инсулина из Казахстана в Узбекистан

Общество

Соответствующий запрос отправлен в прокуратуру

Спецслужбы проверят незаконную поставку инсулина из Казахстана в Узбекистан
Иллюстрация: Domadoktor.ru
Лекарства

Астана, 22 января 2019, 12:30 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана отправило в Комитет национальной безопасности (КНБ) республики запрос для проверки возможных каналов незаконной поставки инсулина в Узбекистан. Об этом сказал глава Минздрава Елжан Биртанов, сообщает 22 января агентство «КазТАГ».

Министр напомнил, что в 2018 году также наблюдались случаи передачи государственных лекарств в частные аптеки. Биртанов добавил, что если факт передачи лекарств подтвердится, то виновные будут наказаны. Министерство также отправило соответствующий запрос в генеральную прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин заявил, что прокуратура республики приступила к проверкам факта продажи казахстанского инсулина в аптеках Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Казахстана проверит законность продаж инсулина в Ташкенте

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