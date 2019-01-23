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Графология — учение о почерке или псевдонаука?

Общество

Что в почерке тебе моём?

Москва, 23 января 2019, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 23 января, во всём мире отмечают День ручного письма, или День почерка. Праздник учредила в 1977 году Ассоциация изготовителей канцелярских принадлежностей для письма, чтобы возродить искусство каллиграфического почерка. Датой для празднования выбрали день рождения в 1937 году Джона Хэнкока — первого человека, поставившего свою подпись под Декларацией независимости США.

Подпись Хэнкока была крупной и размашистой. Взаимосвязь между почерком и характером мужчины проводили не случайно — согласно графологии, существует устойчивая связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Термин «графология», которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования, впервые употребил в 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, — размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов и общая оценка почерка. Графологи полагают, что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Этим объясняется и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека меняется.

Однако научное сообщество разных стран мира ставит под сомнение достоверность заключений графологов, а многие исследователи называют графологию псевдонаукой, рассматривая ее наравне с астрологией. Основания для этого есть: мета-анализ более 200 исследований показал, что графология оказалась неспособна определить наличие любой черты личности, выявляемой по любой методике тестирования. Также графологам не удалось достоверно оценить и трудовые способности человека.

Графологию не следует путать с изучением почерка в ходе предварительного расследования уголовных дел, которое имеет в основном криминалистические задачи. Почерковедческая экспертиза определяет, кем выполнен текст исследуемого документа, одно или разные лица писали в различных документах, является ли подлинной подпись и т.д.

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