Из-за расточительства на Земле скоро могут исчезнуть ценные металлы

Лондон, , 12:24 — REGNUM Из-за расточительности потребителей, которые регулярно меняют электронику, прежде всего мобильные телефоны, на более современные образцы, существует риск полного иссякания ценных химических элементов, сообщает британский телеканал Sky News.

К такому выводу пришли ученые, составившие таблицу химических элементов, демонстрирующую, насколько редкими являются некоторые вещества. Так, в мобильных телефонах, помимо меди, золота, серебра, лития и кобальта и других элементов, применяются такие редкоземельные металлы, как иттрий, тербий и диспрозий.

«Удивительно, но все в этом мире слагается только из 90 строительных блоков, 90 химических элементов, которые можно найти в природе», — подчеркнул почетный профессор Сент-Э́ндрюсского университета Дэвид Коул-Хэмилтон, отметив, что людям стоило бы задуматься, нужно ли заменять свои мобильные телефоны раз в два года.

«На Земле имеется лишь ограниченное количество каждого элемента, и мы употребляем их так быстро, что они могут исчезнуть уже через 100 лет», — добавил он. — Огромная часть элементов находится в опасности, поэтому так ли нужно менять свой телефон каждые два года?»

Новая периодическая таблица будет представлена в Европейском парламенте 22 января парламентариями от Лейбористской партии Кэтрин Стилер и Клэр Муди. Она стало плодом работы Европейского химического общества, включающего в себя более 160 тыс. химиков.