Вторник, 22 Января 2019 года
12:24:37 МСК

Из-за расточительства на Земле скоро могут исчезнуть ценные металлы

Общество

Потребителям стоило бы задуматься, так ли нужно менять свой телефон каждые два года

Лондон, 22 января 2019, 12:24 — REGNUM  Из-за расточительности потребителей, которые регулярно меняют электронику, прежде всего мобильные телефоны, на более современные образцы, существует риск полного иссякания ценных химических элементов, сообщает британский телеканал Sky News.

К такому выводу пришли ученые, составившие таблицу химических элементов, демонстрирующую, насколько редкими являются некоторые вещества. Так, в мобильных телефонах, помимо меди, золота, серебра, лития и кобальта и других элементов, применяются такие редкоземельные металлы, как иттрий, тербий и диспрозий.

«Удивительно, но все в этом мире слагается только из 90 строительных блоков, 90 химических элементов, которые можно найти в природе», — подчеркнул почетный профессор Сент-Э́ндрюсского университета Дэвид Коул-Хэмилтон, отметив, что людям стоило бы задуматься, нужно ли заменять свои мобильные телефоны раз в два года.

«На Земле имеется лишь ограниченное количество каждого элемента, и мы употребляем их так быстро, что они могут исчезнуть уже через 100 лет», — добавил он. — Огромная часть элементов находится в опасности, поэтому так ли нужно менять свой телефон каждые два года?»

Новая периодическая таблица будет представлена в Европейском парламенте 22 января парламентариями от Лейбористской партии Кэтрин Стилер и Клэр Муди. Она стало плодом работы Европейского химического общества, включающего в себя более 160 тыс. химиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Химическая промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить