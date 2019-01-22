Свердловские газовики просят убрать «газовую лазейку» в законодательстве

Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM В Градостроительном кодексе России следует убрать «лазейку», из-за которой граждане могут не соблюдать требования при использовании газового оборудования в жилых домах. Об этом заявила замгендиректора по правовым и корпоративным вопросам группы компаний «ГАЗЭКС» Наталия Оже на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замруководителя сказала, что в Градостроительном кодексе предусматривается возможность самостоятельного проектирования газовой системы гражданами.

«На каком-то этапе в Градостроительный кодекс были внесены нормы, что проектирование и строительство жилых домов могут осуществляться гражданами самостоятельно. В дальнейшем, в рамках разъяснений этих положений, в понятие «жилой дом» были включены в том числе и инженерные коммуникации, включая газопотребляющее оборудование. В результате сложилась ситуация, при которой гражданин может самостоятельно спроектировать газовую систему», — сказала Оже.

По её мнению, это опасно, так как установка и проектирование газопотребляющего оборудование регламентировано лишь для юридических лиц.

«Ограничения и технические нормы в данной сфере в нашем законодательстве предполагают их реализацию юридическими лицами. А гражданин может, воспользовавшись указанными лазейками, игнорировать соблюдение тех норм и технических правил, которые предусмотрены для обеспечения безопасного использования газа. Люди мотивируют это тем, что они строят свою газопотребляющую систему самостоятельно, и, как следствие, на них технические регламенты не распространяются», — сообщила эксперт.

Граждане часто допускают опасные нарушения в случае самостоятельной установки, подчеркнула Оже.

«Люди только в крайних, единичных случаях способны самостоятельно реализовать какие-то нормы и правила, предусмотрены для организаций. Они могут обеспечить неправильное соединение газовых труб, неправильную установку оборудования, что может привести к опасным ситуациям», — опасается замруководителя.

Напомним, Россия только недавно пережила две крупные трагедии с взрывом бытового газа в жилых домах. В челябинском Магнитогорске накануне Нового года погибли 39 человек, дом частично обвалился. А в Шахтах (Ростовская область) 14 января 2019 года взрыв газа унёс жизни пяти граждан.

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