«Кризис работы»: в Перми отложили доклад о новой транспортной модели

Пермь, , 12:16 — REGNUM В Перми с ноября 2018 года чиновники мэрии никак не могут представить депутатам гордумы внятную концепцию развития транспортного обслуживания населения. Сегодня, 22 января, доклад муниципальным депутатам должен был представить глава департамента дорог и транспорта города Роман Залесинский. Однако возникла заминка. Вопрос оказался нерассмотренным. Утром в думу поступило письмо от главы города Дмитрия Самойлова с предложением очередного переноса срока рассмотрения вопроса, сообщает Накануне.RU.

Спикер гордумы Юрий Уткин заявил, что неготовность мэрии представить депутатам объективную концепцию работы и развития транспортной отрасли является, с его точки зрения, неким кризисом работы исполнительной власти местной администрации. Он выразил надежду, что новый куратор отрасли Людмила Гаджиева сумеет разрешить сложившиеся проблемы, но для этого нужно время.

Уткин также подчеркнул, что постоянный перенос вопроса принижает значение коллегиального органа и предложил отменить ноябрьское решение о рассмотрении вопроса, сам же вопрос рассмотреть до апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года гордума внепланово заслушала доклад Романа Залесинского по поводу внедрения новой транспортной модели. По ответам чиновника на поставленные депутатами вопросы один из народных избранников сделал вывод, что транспортная реформа ещё не готова.

За подчинённого вступился глава Перми Дмитрий Самойлов. Он заметил, что Залесинский допускал оговорки, которые не стоило допускать, и пообещал, что начальник департамента транспорта выступил перед гордумой в декабре 2018 года вновь с докладом по этой же теме. Однако в декабре доклад вновь не состоялся. Отчёт перенесли на январь 2019 года по просьбе городской власти. Сегодня чиновники снова отсрочили дату доклада — до апреля.

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Напомним, муниципалитет масштабно обновляет автопарк. Закуплены 85 автобусов, которые поступят в город до мая. Следующим этапом станет поэтапная закупка новых трамваев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, концепция, в рамках которой приобретаются автобусы, направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.

Транспортная реформа запланирована на 2019 — 2023 годы. В ее рамках планируют внедрить безналичную оплату проезда и единые проездные документы, в том числе возможность бесплатной пересадки на всех видах транспорта.

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