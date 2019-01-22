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Сотрудников посольства Финляндии в Турции обвинили в незаконной выдаче виз

Общество

Речь идёт о сотнях разрешительных документов

Хельсинки, 22 января 2019, 12:16 — REGNUM  Пограничная служба Финляндии и центральная криминальная полиция страны расследует многочисленные факты незаконной выдачи шенгенских виз. Под подозрение попали трое сотрудников посольства Финляндии в Анкаре, пишет местная газета Ilkka.

По данным следствия, подозреваемые являются гражданами Финляндии и Турции. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Один из них в 2019 году уже задержан и заключён под стражу в Финляндии.

Как уточнил директор расследования из береговой охраны Финляндии, старший лейтенант Антти Лескеля, визы выдавались под надуманным предлогом.

«В рамках предварительного следствия речь идёт о сотнях виз», — заявил Лескеля, добавив, что точной информации о количестве выданных разрешительных документов нет.

Он предположил, что скорее всего, большинство граждан, которым были выданы визы, — это просители убежища. Расследование дела продолжается.

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