Улицы Тулы назовут именами разработчиков реактивных систем залпового огня

Тула, , 12:13 — REGNUM Две улицы в селе Осиновая города Тулы получат имена разработчиков известных на весь мир реактивных систем залпового огня — Александра Ганичева и Геннадия Денежкина. Соответствующую инициативу НПО «СПЛАВ» поддержала тульская городская дума, сообщает 22 января пресс-служба концерна «Техмаш».

"Научные идеи и конструкторские решения, выдвинутые Александром Никитовичем Ганичевым и Геннадием Алексеевичем Денежкиным до настоящего времени позволяют России оставаться лидером в области реактивных систем залпового огня. И наш долг — хранить и передавать память об этих легендарных конструкторах», — пояснил генеральный директор НПК «Техмаш» Владимир Лепин.

Александр Ганичев — один из основоположников советской школы проектирования артиллерийских гильз, основатель школы реактивных систем залпового огня. Научно-производственному объединению «СПЛАВ» он посвятил 38 лет, 25 из них работал в должности главного конструктора (1958−1983 гг.). При непосредственном участии Александра Ганичева НПО «СПЛАВ» разработал и сдал на вооружение более 10 высокоэффективных РСЗО, среди которых «Град», «Ураган» и реактивные снаряды к ним.

Александр Ганичев — дважды лауреат ордена Ленина и Государственной премии СССР, лауреат премии С.И. Мосина, Герой Социалистического труда.

Геннадий Денежкин — главный конструктор НПО «СПЛАВ» с 1983 по 2016 гг. Ученик и последователь Александра Ганичева, под его началом работал над созданием системы «Град», «Град-1», «Прима», «Ураган». В 1987 году под руководством Геннадия Алексеевича завершена разработка и сдана на вооружение РСЗО «Смерч» — первая в мире реактивная система залпового огня с корректируемым снарядом.

Геннадий Денежкин — лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат ордена Ленина, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, медалями, Почетный гражданин города Тулы.