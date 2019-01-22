В Новой Москве появится православный культурно-просветительский центр

Москва, , 12:23 — REGNUM В поселении Десеновское Новой Москвы планируют открыть православный культурно-просветительский центр. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

«Культурно-просветительский центр в Десеновском будет включать несколько корпусов с различным функционалом. Почти все они запроектированы двухэтажными, с облицовкой фасадным кирпичом светлых оттенков», — уточнил Кузнецов.

В центре будут работать мастерские народных промыслов, спортивные кружки и открыт приходской корпус. Общая площадь объекта составит около 7 тысяч квадратных метров, а площадь молельного зала — порядка 300 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселении Воскресенское ТиНАО Москвы планируется построить предприятие пищевой промышленности.

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