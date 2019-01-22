Школе в новгородской Малой Вишере пообещали переезд из 140-летнего здания

Малая Вишера, Новгородская область, , 12:08 — REGNUM Строительство новой школы на 550 мест в городе Малая Вишера Новгородской области может начаться уже в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с работниками системы образования Маловишерского района 21 января.

По его словам, предварительная договорённость о строительстве новой школы с Министерством просвещения Российской Федерации уже достигнута.

Глава региона осмотрел самую проблемную школу в районном центре — среднюю школу №2, которая расположена в здании 1880 года постройки. Есть проблемы и со школьной пристройкой 1965 года.

В помещениях на первом этаже холодно, поэтому дети занимаются только на втором этаже. Всего здесь обучаются 420 школьников, все они будут переведены в новую школу после её открытия.

Строительство новой школы, которое губернатор назвал в числе приоритетов на 2019 год, позволит также создать условия для обучения всех детей в Малой Вишере в одну смену.

Добавим, что на выездном заседании правительства Новгородской области в Маловишерском районе обсуждалась и проблема доступности детских садов: если в целом в районе на 94 ребёнка приходится 100 мест в детских садах, то в самой Малой Вишере только 143 из 492 детей в возрасте до трёх лет посещают дошкольные учреждения в режиме полного дня. Потребность составляет 349 мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 и 2017 годах в Новгородской области новые школы были построены в Великом Новгороде. На 2019 год запланировано строительство школы на 960 мест в Боровичах. Кроме того, в регионе намеревались построить пять детских садов — три в Великом Новгороде, по одному — в Окуловке и в деревне Мойка Новгородского района.

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