СКР начал проверку после пропажи на Урале двух туристок

Карпинск, Свердловская область, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области следователи начали проверку по факту пропажи 19 января двух девушек-туристок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Девушки пропали на территории Карпинского городского округа, где и находится гора Казанский Камень. Они шли в составе группы из пяти туристов, не зарегистрированной у спасателей. Попав в сильный снегопад, девушки отбились от своей группы и присоединились к другой. Теперь их местонахождение неизвестно.

Они дважды связывались со спасателями по номеру «112». Но пока найти их не удалось. В районе поисков работают спасатели и волонтёры, также поиски идут с воздуха. Возможно, туристки находятся в районе посёлка Кытлым.

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