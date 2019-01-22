Роспотребнадзор запустит прямую линию на трех языках к зимней Универсиаде

Красноярск, , 11:52 — REGNUM В преддверии зимней Универсиады-2019 в Красноярске Роспотребнадзор откроет прямую линию на трех языках. Об этом 22 января сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В настоящее время Единый консультационный центр работает в тестовом режиме. Специалисты консультируют обратившихся вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора. Звонки на линию бесплатны.

Отмечается, что с 25 января по 15 марта линия будет действовать 24 часа в сутки без выходных. Поступающие звонки будут обслуживать на русском, английском и китайском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, зимняя универсиада в Красноярске откроется 2 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в том числе в восьми обязательных и трех дополнительных видах спорта.

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