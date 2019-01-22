В китайском Синьцзяне было раскопано 570 гробниц в 2018 году

Урумчи, Китай, , 11:40 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая было раскопано 570 гробниц и извлечено наружу 5500 единиц культурных реликвий в 2018 году, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Раскопки относятся к бронзовому веку и раннему железному веку вплоть до периода правления на этих территориях династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.). В основном реликвии представляют из себя изделия из керамики, камня, металла и костей животных. В 2018 году в общей сложности было осуществлено 24 археологических проекта раскопок древних руин в Синьцзяне, а площадь раскопок достигла 15 550 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Наньян провинции Хэнань китайскими археологами совершенно случайно были обнаружены остатки монетного двора самого начала нашей эры.

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