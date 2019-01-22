В детсадах и лагерях Украины пострадали от кишечных инфекций 819 человек

Киев, , 11:46 — REGNUM В 2018 году в детских садах и лагерях отдыха зафиксировано 89 вспышек инфекционных заболеваний, от которых пострадали 819 человек, среди них 752 ребёнка, сообщило 22 января издание «Зеркало недели» со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины.

В 53% случаев инфекция поразила воспитанников детских садов — 312 пострадавших. В ходе проверок была остановлена деятельность 30% пищеблоков.

Персонал учреждений и их посетители часто не соблюдали правила личной гигиены, а также правила общения с больными, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года в части города Васильков Киевской области отравились 20 военнослужащих срочной службы.

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