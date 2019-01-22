В Подмосковье изучат доверие жителей к местной власти

Красногорск, , 11:34 — REGNUM В подмосковном «Рейтинге-50» вынесен в отдельную категорию показатель доверия жителей к власти, сообщил 22 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства.

По его словам, рейтинг доверия к власти является весомым показателем, наряду с экономикой и ответом на жалобы жителей.

В «Рейтинге-50» оценивается работа органов местного самоуправления Московской области по 50 показателям. Областные власти обращают внимание на предпринимательскую активность, качество жизни, эффективность управления, сельское хозяйство.

Кроме этого, губернатор Андрей Воробьёв рассказал на заседании правительства об опыте решения проблем граждан через портал «Добродел».