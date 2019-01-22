В Ярославской области власти вернут один отмененный рейс автобуса на селе

Тутаев, Ярославская область, , 11:28 — REGNUM Администрация Тутаевского района Ярославской области обещает жителям вернуть один из трех отмененных рейсов автобусов в сельской местности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Дмитрий Юнусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители левобережной части (район разделен Волгой) пожаловались на отмену дневных рейсов автобусов, связывающих Тутаев с деревнями и селами района.

По словам Юнусова решение отменить маршруты приняла межведомственная комиссия в декабре прошлого года. Если в летнее время автобусы загружены, то зимой дневными рейсами пользуются 5−7 человек. Было принято решение оптимизировать график поездок. Основные жалобы на отмену автобусов поступали от жителей двух населенных пунктов — Веригино и Никольское Левобережного сельского поселения.

В Веригине из-за отмененного автобуса дети вынуждены были возвращаться в школу по зимней дороге пешком.

Мы понимаем подрядчика, его финансовые трудности — с этого года отменили льготы по налогам и расходы существенно возросли. Также заметен рост цен на ГСМ. Однако с позиции районной администрации, каждый рейс — безусловная потеря. В процессе диалога с руководством транспортной компании был найден компромисс. Сделав срез общественного мнения, уточнив возможности подрядчика, было решено дневные рейсы до села Никольское возобновить с 1 февраля в формате три дня в неделю. Также определились с решением вопроса по доставке трех школьников до деревни Веригино школьным автобусом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя ТОС «Левобережье» Владимир Коломенский, общественность обсудит решения администрации. При этом оперативная реакция властей внушает общественникам некоторый оптимизм.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области сокращают автобусные рейсы на селе