Росавиация настаивает на пересмотре дела по спору с «Трансаэро»

Москва, , 11:21 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не согласно с решением суда, обязавшим его выплатить ОАО «Авиакомпания «Трансаэро» 664 млн рублей. Речь идёт о деньгах, которые бюджет недоплатил за перевозку пассажиров на Дальний Восток по льготным ценам. Ведомство намерено оспорить постановление Арбитражного суда Московского округа, который 30 октября 2018 года подтвердил ранее вынесенное решение суда первой инстанции о взыскании средств. Соответствующую жалобу Росавиация подала в Верховный суд России.

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Как следует из картотеки суда, жалоба зарегистрирована 10 января.

Напомним, в мае 2018 года Девятый апелляционный арбитражный суд отменил решение первой инстанции взыскать с Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) в пользу ОАО «Авиакомпания «Трансаэро» 664 млн рублей, которые бюджет недоплатил за перевозку пассажиров на Дальний Восток по льготным ценам.

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Как сообщало ИА REGNUM, два иска от российской авиакомпании «Трансаэро» на Росавиацию поступили в Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года. Так, среди требований — взыскать с федерального ведомства около 595 млн. рублей в пользу «Трансаэро» и признать незаконными действия Росавиации в отношении компании.

Напомним, ранее, 26 октября 2015 года, решением Росавиации у крупнейшей коммерческой авиакомпании «Трансаэро» был отозван сертификат эксплуатанта, а полёты «Трансаэро» с этого дня были прекращены. Совокупная задолженность авиакомпании перед кредиторами на тот момент составляла 250 млрд рублей.