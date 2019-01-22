«Крыс из мрака» в Чечне заставят публично каяться

Грозный, , 11:29 — REGNUM С клеветниками, сеющими панику в сети интернет, надо бороться. Одним из действенных методов может стать публичное покаяние. Для этого в Чечне собираются создать специальные рубрики на телевидении и отвести под извинения специальные колонки в газетах, рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

«Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды — хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова», — заявил Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, непозволительно, когда «некая крыса из мрака» может безнаказанно отпускать шуточки в отношение людей или сеять панику, пугая отравленными кашей в детском саду или колодцами, ядом в вакцинах.

Таких людей внутри республики, в которой проживают всего 1,4 млн человек, как правило, легко найти, отметил Умаров. Надо заставить распространителя слухов приносить публично свои извинения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года публичные извинения принес уроженец Чечни, который отличился, находясь в Москве. Молодой человек бросил в сидящего в метро напротив него парня бутылку со словами «Ахмат сила!» Видеозапись этого появилась в интернете.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провинившемуся молодому человеку «немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный». Испугавшийся хулиган выложил видеозапись с извинениями в интернет, а сам прибыл в Чечню, где его устроили на работу дворником.

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