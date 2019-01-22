Праздник в честь 75-летия освобождения Новгорода испортил гололёд

Великий Новгород, , 11:08 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин признал справедливыми жалобы новгородцев на плохо убранные дороги и гололёд в центре города в день празднования 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, которые город отмечал 20 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии.

Бусурин отметил, что зимой, когда снег идёт, в том числе, и во время самого праздника, невозможно вычистить улицы до асфальта, но продумать настилы, разложить искусственное покрытие, организовать другие варианты борьбы с гололёдом было возможно.

По данным мэрии, с 18 по 20 января в городе было использовано 400 куб. м противогололедных реагентов, вывезено 9,8 тыс. куб. м снега.

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При этом новгородцы жаловались на неубранные от снега территории в самом эпицентре праздничных торжеств — у Новгородского кремля, где пешеходам передвигаться было невозможно из-за ледяных дорог и «снежной каши». Кроме того, горожанам приходилось буквально съезжать по обледенелым спускам с моста Александра Невского. В городской травмпункт в день праздника обратились около 60 человек.

Мэр поручил при подготовке подобных мероприятий председателю комитета по ЖКХ «хозяйским взглядом оценивать уборку города».

«В частности, этот момент нужно будет предусмотреть уже при подготовке к 1160-летию Великого Новгорода, которое пройдет в июне. Рабочую группу по подготовке к празднованию нужно создавать уже сейчас», — сообщили в мэрии.

Отметим, что в целом в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков приняли участие около 20 тыс. человек. Столь масштабное мероприятие зимой проводилось в городе впервые.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что празднование 75-летия освобождения Новгорода прошло «на высочайшем уровне» и попросил всех участников оргкомитета, волонтёров, коллег из силовых структур представить к областным наградам и благодарностям. Отдельно он поблагодарил бывшего мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева.

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