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В Китае посчитали динамику изменений численности населения за 2018 год

Общество

Прежние перекосы выравниваются, но по-прежнему еще сохраняются

Пекин, 22 января 2019, 11:07 — REGNUM  Общая численность населения КНР к концу 2018 года увеличилась более, чем на 5 млн человек и приблизилась к 1,4 млрд, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, распространенные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.

В сообщении оговаривается, что подсчет производился с учетом населения 31-й провинции КНР, городов центрального подчинения, военнослужащих НОАК; в подсчетах не учитывалось население двух специальных автономных районов (САР) — Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), а также Тайваня и китайцев, проживающих за границей.

Отмечается, что рождаемость в стране существенно превышает смертность, а мужского населения на 4,5% больше, чем женского, что является достаточно тяжелым наследством политики «одна семья — один ребенок», которая также привела к феномену «старения нации».

Почти 65% населения страны или почти 890 млн человек приходится на трудоспособное население (от 16 до 59 лет). Почти на 18 млн человек в прошедшем году увеличилось городское население, численность которого превысила 830 млн человек. Соответственно более, чем на 12,5 млн сократилось количество жителей сельских районов.

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Демографическая статистика
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