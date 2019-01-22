В Египте телеведущий приговорен к исправительным работам за интервью с геем

Каир, , 11:04 — REGNUM Египетский суд приговорил телеведущего к году исправительных работ после того, как он взял интервью у гея, сообщает The Washington Examiner.

Мохамед аль-Гити, которому было предъявлено обвинение в «пропаганде гомосексуализма», также должен заплатить штраф в размере 3000 египетских фунтов (около 167 долларов) и в течение года оставаться под наблюдением.

Во время августовского интервью на своем частном канале аль-Гити взял интервью у гея, который обсуждал свою жизнь в качестве секс-работника и выразил сожаление по поводу своей сексуальности. Личность мужчины была скрыта во время трансляции.

Известный тяжбами с знаменитостями юрист Самир Сабри утверждал, что аль-Гити показал, что «практика гомосексуализма» может быть финансово выгодной. По словам Сабри, аль-Гити может обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии 65-летняя врач признана виновной в клевете: за словам «гомосексуализм — против природы» ей присудили штраф 1500 евро.