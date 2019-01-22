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Тысячи таксистов участвуют в бессрочной забастовке в Мадриде

Общество

Профессиональные таксисты требуют от властей урегулировать сферу пассажирских перевозок

Тысячи таксистов участвуют в бессрочной забастовке в Мадриде
GörlitzPhotography
Такси

Мадрид, 22 января 2019, 10:59 — REGNUM  20−21 января работники такси столицы Испании организовали мирную забастовку, протестуя против недобросовестной конкуренции в сфере пассажирских перевозок, пишет газета ABC.

Тысячи профессиональных водителей такси вышли на бессрочную забастовку, заняв стратегические пункты Мадрида, включая центральную площадь Пуэрта-дель-Соль и аэропорт Барахас. Протест прошел без серьезных инцидентов, однако таксисты угрожают парализовать движение в городе, если их требования к администрации не будут выполнены.

Работники такси требуют урегулировать деятельность платформ Uber и Cabify, предлагающих в аренду транспортные средства с водителем, не относящиеся к такси. Через два месяца в Мадриде должен вступить в силу закон, обязывающий подобные транспортные средства иметь муниципальные лицензии наравне с такси, а также запрещающий им занимать места на парковках и циркулировать по городу в поисках клиентов.

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Забастовки
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