В Якутске снова борьба за первый класс: школьников больше, чем мест

Якутск, , 11:15 — REGNUM Электронная запись в первые классы школ Якутска сопровождается ажиотажем. В первый день приёма заявлений в 11 школ за час поступило 1172 заявлений, за весь день — 1564, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

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Наибольшим спросом пользовались места в первых классах школ №31 (222 заявления) и №17 (204 заявления при наборе 150 первоклассников). О дефиците мест в первом классе других школ не сообщается.

Второй этап приёма заявлений в первые классы стартует 26 января, тогда начнётся сбор электронных заявлений в остальные 32 школы города. Заявления о прикреплении первоклассников к той или иной школе в Якутске будут приниматься до 5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году возможность приписать детей к школе через интернет в Якутск отсутствовала, а потому родители были вынуждены часами стоять в очередях в 40-градусный мороз. Самый сильный ажиотаж возник возле школ №8 и №17, а также около городской классическую гимназии. В 2017 году уже появилась возможность электронной записи первоклассников, но мест в учебных заведениях, которые считаются престижными, всё равно не хватает.

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