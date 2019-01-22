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Родственники погибшего в Крыму полицейского сами ищут свидетелей

Общество

За два месяца крымские правоохранители так и не выяснили, что случилось с их сослуживцем

Симферополь, 22 января 2019, 10:47 — REGNUM  Родственники и друзья погибшего в Симферополе заместителя начальника «Центрального» отдела полиции Эмадина Исмаилова вынуждены самостоятельно искать свидетелей преступления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вдова погибшего и её знакомые в соцсетях просят крымчан, которые имеют какую-либо информацию о происшествии, связаться с ними и сообщить какие-либо подробности.

«Если вы стали очевидцем вышеуказанного преступления или располагаете информацией по данному факту, просим вас связаться с адвокатом потерпевшей стороны Дмитрием Лесовым», — отмечается в распространяемом сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года в Симферополе во дворе многоквартирных домов на улице Гайдара в автомобиле Nissan Almera с множественными телесными повреждениями был обнаружен мёртвым заместитель начальника отдела полиции № 3 «Центральный».

"Тело сотрудника с телесными повреждениями обнаружили утром. Сейчас выясняются причины и обстоятельства смерти», — сообщали в МВД.

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