Более половины граждан РФ выполняют обязанности перед государством

Москва, , 10:42 — REGNUM Более половины жителей России (51%) выполняют обязанности перед государством, «сколько выполняют, столько и не выполняют» — 29%, совершенно не выполняют — 3% граждан РФ. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Вместе с тем, по мнению большинства (44%), государство не выполняет свои обязательства перед гражданами РФ, «сколько выполняет, столько и не выполняет» — 33%. 20% опрошенных считают, что государство выполняет свои обязанности.

Говоря об отношении государства с гражданами, большинство респондентов (31%) ответили, что «государство дало людям практически всё и никто не вправе требовать от него ещё чего-то». 24% думают, что государство нужно заставить служить интересам народа.

29% опрошенных заявили, что государство дает гражданам так мало, что они ничем ему не обязаны. Лишь 8% уверены, что сейчас государство в таком положении, что население страны должно ему помочь.

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 75% граждан считают, что на сегодняшний день Россия является великой державой. По мнению 62% респондентов, русские — великий народ, имеющий особое значение в мировой истории.

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