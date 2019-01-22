В Мосгортуре прокомментировали петицию о квотах на бесплатный отдых

Москва, , 11:28 — REGNUM Квота на летний отдых детей 13 льготных категорий в 2019 году составляет 52 802 места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников, комментируя петицию родителей с требованием увеличить квоты на организацию детского отдыха.

«Однако мы получили большое число заявлений от тех, кто не пользовался услугой ранее, — более 45 тысяч. Помимо этих участников заявочной кампании, летом 2019 года Мосгортур сможет оказать услугу всем московским детям-сиротам, чьё право на бесплатный отдых гарантируется федеральным законом № 159», — сообщил Овчинников.

Напомним, родители разместили петицию на сайте Change.org, где выразили недовольство по поводу низкого количества квот. По их мнению, при такой маленькой квоте в 52 тысячи человек отдохнуть в 2019 году по льготным путёвкам смогут лишь дети-сироты и дети, родители которых подали заявки впервые.

Как уточнил Овчинников, согласно постановлению правительства Москвы № 56-ПП, приоритет на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей льготных категорий имеют те, кто ни разу за последние три года не пользовался данной услугой.

Напомним, что летом летом 2018 года, по утверждению главы организации, свыше 100 тыс. московских детей смогли отдохнуть по льготным путёвкам от Мосгортура и правительства Москвы. Как пояснили в пресс-службе компании, в данное количество входят дети-льготники (их отдых организует Мосгортур), а также дети от профсоюзов, спортсмены, талантливые дети и некоторые другие категории.

«Организацией их отдыха мы не занимаемся, в нашу квоту они не входят», — отметили в пресс-службе.

Так, летом 2019 года московские дети будут отдыхать в загородных лагерях и на базах отдыха, которые находятся в 12 курортных зонах, в том числе в Приазовье, Причерноморье, Крыму и Белоруссии.

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