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В Австралии на пляже обнаружили «необычное существо» — СМИ

Общество

Cущество горчичного цвета с волосками-щупальцами вдоль туловища выбросило волной на берег в Новом Южном Уэльсе

Канберра, 22 января 2019, 10:35 — REGNUM  В Австралии на одном из пляжей обнаружили необычное существо, фотографии которого были выложены в соцсетях. Об этом пишет Mirror со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, существо горчичного цвета с волосками-щупальцами вдоль туловища выбросило волной на берег в Новом Южном Уэльсе.

Фотографии существа, быстро распространившиеся в интернете, вызвали «жаркие дискуссии» среди пользователей соцсетей.

Позже стало известно, что похожее на желе существо является верхней частью медузы вида Jelly blubber.

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