В Южной Корее зафиксированы вспышки ветряной оспы

Сеул, , 10:38 — REGNUM Помимо вспышек кори на территории Южной Кореи наблюдаются и вспышки ветряной оспы, сообщает YTN.

По данным Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, уже в этом году зарегистрировано 5000 случаев заболевания ветряной оспой.

Число заболевших ветрянкой с каждым годом продолжает увеличиваться. В 2016 году ветрянкой болело 54 тыс. человек, в 2017 году — 80 тыс. человек, в 2018 году — 96 тыс. человек.

Младенцы и дети в начальных школах, которые не болели ветрянкой или которым не сделали прививки от данного заболевания, быстрее всего могут подхватить ветряную оспу, даже если контакт с больным был непродолжительным.

Ве́тряная о́спа, ветря́нка — острое вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи. Обычно характеризуется лихорадочным состоянием, папуловезикулезной сыпью с доброкачественным течением.