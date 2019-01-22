Уровень нищеты в китайской провинции Тайюань упал на 1,1% в 2018 году

Тайюань , Китай, , 10:31 — REGNUM В провинции Шаньси на севере Китая более 649 тыс. жителей были выведены из нищеты за 2018 год, благодаря чему уровень бедности в регионе упал на 1,1%, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

По данным канцелярии по борьбе с бедностью провинции Шаньси, в общей сложности 2252 нищие деревни были выведены из состояния бедности, а располагаемый доход на душу населения среди сельских жителей в этих районах вырос до 8210 юаней (около $1,2 тыс.), что на 12% выше, чем ранее.

В одной из самых нищих провинций Китая Шаньси располагается 3173 деревни и более 900 тыс. жителей, живущих за чертой бедности по данным конца 2017 года. При этом уровень бедности составляет 3,9%. Китай планирует до 2020 года побороть нищету в стране и стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах.

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