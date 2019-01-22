Китай перевыполнил план по реновации ветхого жилья в 2018 году

Пекин, , 10:24 — REGNUM Китай перевыполнил план по реновации ветхого жилья в городских районах в 2018 году, сообщили в Государственной комиссии по развитию и реформе КНР, передает 22 января агентство Синьхуа.

В 2018 началось строительство 6,27 млн домов в ветхих районах городов по всему Китаю, отметил представитель комиссии Мэн Вэй во время пресс-конференции. По его словам, это 107,4% от изначального плана.

Китай запустит также новый трехлетний план реновации домов в ветхих городских кварталах общим количеством 5,8 млн единиц жилья в рамках стратегии улучшения ситуации с нехваткой качественного жилья.

Напомним, что в 2017 году в Китае стартовало строительство и ремонт 6,09 млн единиц ветхого жилья, что также превысило изначально запланированные шесть миллионов единиц. О том, что Китай почти выполнил план по реновации жилья было заявлено еще в октябре 2018 года.

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