В феврале выйдет симулятор народных бунтов RIOT: Civil Unrest

Манчестер, Великобритания, , 10:59 — REGNUM Компания Merge Games на своём YouTube-канале 21 января представила новый трейлер и дату релиза своей игры RIOT: Civil Unrest. Пиксельный симулятор народного бунта выйдет 5 февраля на PC.

RIOT: Civil Unrest позволит выбирать сторону конфликта, таким образом геймеры смогут управлять как бунтующими жителями, так и стражами правопорядка. Игровой процесс за каждую из сторон будет значительно отличаться. Так, протестующие смогут использовать СМИ для влияния на общественное мнение, а полицейские будут придерживаться силовых методов.

Также разработчики обещают добавить в игру реальные случаи бунтов и митингов. В игре появятся сюжетные кампании: «Возмущенные» (Испания), «Арабская весна» (Египет), «Кератея» (Греция) и NoTAV (Италия). Помимо релиза на PC, этот проект выйдет на Xbox One 6 февраля, на PS4 — 5 и 6 февраля (в Северной Америке и Европе соответственно) и на Nintendo Switch — 7 февраля.

Среди независимых разработчиков всё большую популярность набирает создание необычных тематических симуляторов. 29 января 2019 года из раннего доступа цифрового сервиса Steam выходит PC Building Simulator — видеоигра, в которой геймерам предстоит конструировать виртуальный системный блок. В игре можно использовать комплектующие реально существующих торговых марок и соревноваться с другими игроками.

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