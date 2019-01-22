Защита экс-главы Сахалина Хорошавина просит суд отменить приговор

Южно-Сахалинск, , 10:14 — REGNUM В Сахалинском областном суде возобновлено рассмотрение апелляции бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его экс-подчинённых на ранее вынесенный приговор городского суда. Напомним, заседание, которое должно было состояться 21 декабря, было перенесено на 22 января.

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Сторона защиты осуждённого заявила сразу целый ряд ходатайств. Так, адвокат бывшего главы региона Ольга Артюхова попросила суд отменить приговор от 6 февраля 2018 года и вернуть дело прокурору. По её словам, в материалах нет доказательства факта получения денег, а также создания организованной преступной группы, пишет ИА SakhalinMedia. В качестве основания для отмены ранее вынесенного приговора юрист назвала имевшие место грубые нарушения норм материального права.

Также один из защитников бывшего губернатора островного региона Евгений Балабас попросил суд дать ему время на ознакомление с материалами дела. Председатель судейской комиссии Юлия Терлецкая посчитала, что адвокату будет достаточно на это одного месяца вместо трёх, которые запросил юрист.

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Адвокаты заявили об имеющихся у них порядка 30 ходатайств, которые они планируют озвучить на следующем заседании. Оно состоится 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в апреле 2015 года. Суда он ждал, находясь под стражей. Ему было предъявлено обвинение в многочисленных коррупционных эпизодах. По версии следователей, экс-глава региона и его подельники в 2014 году получили 18 взяток в размере от 2 до 10 млн рублей.

Суд над Хорошавиным состоялся 9 февраля 2018 года. Бывшего губернатора признали виновным во взятках и приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В июне 2018 года Хорошавин начал знакомиться с материалами нового уголовного дела о взяточничестве. Оно совпадает с обвинениями бывшего главы региона по первому делу.

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