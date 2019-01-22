В Магнитогорске под завалами нашли медали погибшего хоккеиста

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:14 — REGNUM В Магнитогорске под завалами рухнувшего рано утром 31 декабря седьмого подъезда многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164 нашли спортивные медали. Об этом одна из волонтёров заявила в соцсетях.

Информация опубликована в паблике «Чёрное&Белое Магнитогорск». Автор сообщения предположила, что они принадлежали Виктору Воронцову, который погиб после обрушения подъезда, и попросила его родственников отозваться.

Родственники Виктора Воронцова уже подтвердили предположения волонтёра. Известно, что он увлекался хоккеем и играл в одной из местных команд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, седьмой подъезд обрушился рано утром 31 декабря. Погибли 39 человек.