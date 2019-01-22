Уникальная санаторно-лесная школа в Смоленской области под угрозой?

Смоленск, , 10:10 — REGNUM В Смоленской области обсуждается судьба особенного учебного учреждения — санаторно-лесной школы в Красном Бору, в которой обучаются дети с легочными заболеваниями. Школа уникальна и по своему месторасположению (здесь сосны и сухой воздух), и по системе обучения — здесь, говорят родители, к каждому ребенку индивидуальный подход. Информация о том, что школу в Красном Бору, в которой работают 60 сотрудников, а обучение проходят дети из разных городов и районов области, закрывают, появилась в середине января. Чиновники мотивируют необходимость переезда ветхостью зданий, в которых на период обучения живут дети, и предлагают переезд в Кардымовскую школу-интернат. Однако с ними не согласны ни сотрудники школы, ни родители, ни, что самое главное, дети.

«Мы считаем, что пребывание здесь детей вполне комфортное. Несмотря на внешнюю неказистость наших домиков, они вполне уютные, очень теплые. Мы недавно поменяли окна на пластиковые стеклопакеты. Во все корпуса были установлены электрические бойлеры, которые дают горячую воду», — цитирует ГТРК «Смоленск» учителя биологии и химии Елену Чеберяко.

«Освобождается хороший материально-технический комплекс, который можно было бы передать иной образовательной организации. Там тоже есть хвойный лес, там есть комплекс учебных зданий, общежитие благоустроенное. В этом отношении преимущество за Кардымово. Но с точки зрения родительской общественности мы видим — есть неготовность своих детей возить на обучение в Кардымово», — говорит и. о. начальника департамента Смоленской области по образованию и науке Дмитрий Борисов.

В департаменте по образованию и науке Смоленской области пояснили, что вопрос перевода санаторно-лесной школы в Красном Бору окончательно не решен и до конца этого учебного года переводить детей в новую школу не будут.

Однако родители сомневаются в заверениях чиновников: главное в данном случае — расположение школы, чистый и сухой сосновый воздух, а будут ли такие условия на новом месте — вопрос. Кроме того, как пишет Smolnarod.ru, родители предполагают, что основной причиной перевода школы «является очередной инвестор, который решил устроить на их 5 гектарах какую-то стройку».